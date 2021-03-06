إقتصاد

فنزويلا.. ورقة نقدية بـ 6 أصفار وقيمتها أقلّ من دولار!

Lebanon 24
06-03-2021 | 09:00
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أعلن المصرف المركزي الفنزويلي أنّه سيضع في التداول 3 أوراق نقدية جديدة في البلاد اعتباراً من 8 آذار الحالي، من فئات 200 ألف و500 ألف و1.000.000 بوليفار، على الرّغم من أنّ الدولار يساوي نحو نحو مليونَيْ بوليفار.
 
وتعاني العملة الفنزويلية من انهيار كبير أمام سعر صرف الدولار، حيث يبلغ سعر الدولار الأميركي حالياً 1.89 مليون بوليفار، في ظلّ أزمة اجتماعية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى تضخّم كبير، ونقص في السلع الأساسية.
 
ووفقاً للأمم المتحدة، غادر البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حوالي 4.5 مليون شخص، ما يقرب من 80% منهم إلى الدول المجاورة.

وارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا بنهاية العام الماضي إلى نحو 3000%.
المصدر: روسيا اليوم
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