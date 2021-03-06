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إقتصاد
سعر صرف الدولار لا يكترث لوجع الناس ويستمر بالصعود!
Lebanon 24
06-03-2021
|
12:30
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليسجل 10350 ليرة للبيع و10425 ليرة للشراء مقابل الدولار الواحد.
وكان قد جرى التداول صباح اليوم السبت بتسعيرة لصرف الدولار في السوق الموازية تتراوح ما بين 10000 و10070 ليرة لكل دولار.
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