الاقتصاد الإيراني يسجل نُموّاً رغم استثناء عوائد النفط

أعلن مركز الإحصاء الإيراني، أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 0.8% ودون احتساب عوائد النفط 0.2% في فصل الخريف، أي في الفترة بين 20 أيلول 2020 وحتى 20 كانون الأول 2020.



وبحسب المركز فإن أحدث القراءات والمحاسبات حول النمو الاقتصادي في فصل الربيع، أظهرت أن القطاع الزراعي نما 5.5%، والصناعة والمعادن 3.7%، فيما انكمش قطاع الخدمات 1.8%.