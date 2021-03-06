ماليزيا: طائرة الأجرة ستنطلق قبل نهاية 2022!

تأمل شركة الطيران الاقتصادي الماليزية "اير آسيا غروب بي إتش دي" أن تطلق خدماتها الخاصة بطائرة الأجرة في العام المقبل.



وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، السبت: "نحن نعمل على ذلك الآن، وأعتقد أننا على بعد حوالي عام ونصف من الإطلاق".