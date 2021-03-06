إقتصاد

ماليزيا: طائرة الأجرة ستنطلق قبل نهاية 2022!

Lebanon 24
06-03-2021 | 23:00
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تأمل شركة الطيران الاقتصادي الماليزية "اير آسيا غروب بي إتش دي" أن تطلق خدماتها الخاصة بطائرة الأجرة في العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، السبت: "نحن نعمل على ذلك الآن، وأعتقد أننا على بعد حوالي عام ونصف من الإطلاق".
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