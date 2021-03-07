17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
فوضى بالسوبرماركت وعراك على الحليب.. خبير يسأل: لماذا لا تتم ملاحقة الصرافين والمهربين؟
Lebanon 24
07-03-2021
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إن "السلطة تخلت عن مهامها"، سائلاً: "أين نعيش، وأين الأجهزة الأمنية، ولماذا لا يتم توقيف التجار والمهربين ولا تتم ملاحقتهم ولا ملاحقة الصرافين، وأين هي الحكومة؟"، مشيرا إلى "الفوضى التي تحدث في المولات والسوبرماركت، فالناس يتخانقون على علبة الحليب، أهكذا أصبح لبنان؟". وتحدث عجاقة عن "تخبط سياسي وصراع سياسي واضح، فلم نعد نستطيع أن نتحدث عن أي حل إقتصادي بغياب السلطة السياسية، هناك مع الأسف تجار معروفين بالإسم فلماذا لا يتم إعتقالهم وسوقهم إلى القضاء"، مطالبا "الأجهزة الأمنية بأن تفرض نفسها وكل شخص يثبت قيامه بالتهريب يجب أن يدفع الثمن".
وقال عجاقة: "حسنا فعل مدعي عام التمييز غسان عويدات بإعطاء الأمر للأجهزة الأمنية لملاحقة الصرافين، فهذا الأمر يجب أن يتم بأسرع وقت لأننا لا نستطيع أن ننتظر إستقرار الدولار للقيام بهذه المهمة، وكلما غابت السلطة كلما أصبحت السيطرة أصعب بكثير أمنيا وإقتصاديا ونقديا وإجتماعيا ومعيشيا، لذلك لا يمكن الإستمرار بما نحن عليه"، محملا المسؤولية بالدرجة الأولى "نتيجة غياب الحكومة حتى بتصريف الأعمال، فالحكومات تفرض هيبة الدولة"، مطالبا "بإستعادة هيبة الدولة كي يشعر الصرافون بأنهم ملاحقون، ويجب أن نرى المهربين بالسجون، فكل مشكلة إقتصادية تنتهي بمشكلات اجتماعية وتطور لمشكلات أمنية".
تابع
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
15:00 | 2021-03-06
06/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
22:37 | 2021-03-06
06/03/2021 10:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
14:31 | 2021-03-06
06/03/2021 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
20:08 | 2021-03-06
06/03/2021 08:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
14:20 | 2021-03-06
06/03/2021 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:03 | 2021-03-07
بيان جديد من OMT بشأن التحويلات المالية.. هذا ما عليكم معرفته
10:35 | 2021-03-07
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
10:00 | 2021-03-07
كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟
09:30 | 2021-03-07
خبير اقتصادي: الازمة طويلة
09:01 | 2021-03-07
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار مستمر لهذا السبب
06:47 | 2021-03-07
الانهيار بدأ قبل أيام.. موسك لم يعد أغنى رجل بالعالم وهذا المبلغ الذي خسره!
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
07/03/2021 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
07/03/2021 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
07/03/2021 13:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact