17
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الانهيار بدأ قبل أيام.. موسك لم يعد أغنى رجل بالعالم وهذا المبلغ الذي خسره!
Lebanon 24
07-03-2021
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
خسر الملياردير الأميركي إيلون موسك 27 مليار دولار منذ يوم الاثنين الماضي، بعد تراجع أسهم شركته "تسلا" في عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا.
وفي عام 2020، تضاعفت ثروة موسك أكثر من خمسة أضعاف، حتى أنه أصبح أغنى شخص في العالم في كانون الثاني من هذا العام.
وبدأ الانهيار في 16 شباط الماضي، حيث تراجعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 2.4 في المائة ، مما أدى إلى محو 4.6 مليار دولار من ثروة رئيسها التنفيذي موسك، ودفعه إلى أسفل من المركز الأول في تصنيف مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
واستعاد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، الذي احتفظ باللقب لأكثر من ثلاث سنوات حتى كانون الثاني 2020، مركزه الأول بثروة صافية قدرها 191.2 مليار دولار.
وأنهى هبوط موسك فترة تربعه حوالي ستة أسابيع على عرش أغنى رجل في العالم.
وبعد الانخفاضات الكبيرة في أسهم شركته إلى ما يقرب من 6.2 مليار دولار اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، تراجع موسك أكثر إلى المركز الثالث في قائمة تصنيفات "فوربس" للمليارديرات، حيث أنه الآن متأخر بنحو 20 مليار دولار عن بيزوس.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم The voice kids زين عبيد؟ لن تصدّقوا كيف أصبح نحيفاً (صور)
15:00 | 2021-03-06
06/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
Lebanon 24
جثة لعسكري في عكار... هذا ما جرى
22:37 | 2021-03-06
06/03/2021 10:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
Lebanon 24
ليس "إطار جرافة".. اليكم حقيقة سبب الإنفجار في الضاحية (صورة)
14:31 | 2021-03-06
06/03/2021 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
Lebanon 24
الاحتجاجات مستمرة.. هذه الطرقات مقطوعة!
20:08 | 2021-03-06
06/03/2021 08:08:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
Lebanon 24
وفاة فنانة معتزلة عن عمر 59 عاما
14:20 | 2021-03-06
06/03/2021 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:03 | 2021-03-07
بيان جديد من OMT بشأن التحويلات المالية.. هذا ما عليكم معرفته
10:35 | 2021-03-07
بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟
10:00 | 2021-03-07
كيف نجحت تركيا في تصفير ديونها مع صندوق النقد الدولي؟
09:30 | 2021-03-07
خبير اقتصادي: الازمة طويلة
09:01 | 2021-03-07
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار مستمر لهذا السبب
06:26 | 2021-03-07
فوضى بالسوبرماركت وعراك على الحليب.. خبير يسأل: لماذا لا تتم ملاحقة الصرافين والمهربين؟
فيديو
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
Lebanon 24
"نقي كويس".. فيديو للسيسي وهو يشتري الفاكهة من بائع بالشارع ينتشر
11:21 | 2021-03-07
07/03/2021 13:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
توتر على متن الرحلة.. راكب يجبر طائرة إير فرانس على الهبوط اضطرارياً (فيديو)
10:00 | 2021-03-07
07/03/2021 13:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن أحدث حواسب "Chromebook" (فيديو)
15:00 | 2021-03-06
07/03/2021 13:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact