إقتصاد

الانهيار بدأ قبل أيام.. موسك لم يعد أغنى رجل بالعالم وهذا المبلغ الذي خسره!

Lebanon 24
07-03-2021 | 06:47
A-
A+
Doc-P-800473-637506967139261824.jpg
Doc-P-800473-637506967139261824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خسر الملياردير الأميركي إيلون موسك 27 مليار دولار منذ يوم الاثنين الماضي، بعد تراجع أسهم شركته "تسلا" في عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا.

وفي عام 2020، تضاعفت ثروة موسك أكثر من خمسة أضعاف، حتى أنه أصبح أغنى شخص في العالم في كانون الثاني من هذا العام.

وبدأ الانهيار في 16 شباط الماضي، حيث تراجعت أسهم شركة "تسلا" بنسبة 2.4 في المائة ، مما أدى إلى محو 4.6 مليار دولار من ثروة رئيسها التنفيذي موسك، ودفعه إلى أسفل من المركز الأول في تصنيف مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

واستعاد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، الذي احتفظ باللقب لأكثر من ثلاث سنوات حتى كانون الثاني 2020، مركزه الأول بثروة صافية قدرها 191.2 مليار دولار.

وأنهى هبوط موسك فترة تربعه حوالي ستة أسابيع على عرش أغنى رجل في العالم.

وبعد الانخفاضات الكبيرة في أسهم شركته إلى ما يقرب من 6.2 مليار دولار اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، تراجع موسك أكثر إلى المركز الثالث في قائمة تصنيفات "فوربس" للمليارديرات، حيث أنه الآن متأخر بنحو 20 مليار دولار عن بيزوس.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:03 | 2021-03-07
10:35 | 2021-03-07
10:00 | 2021-03-07
09:30 | 2021-03-07
09:01 | 2021-03-07
06:26 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website