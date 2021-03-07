خبير اقتصادي: الازمة طويلة

أكد خبير اقتصادي أنه في غياب الحلول الاقتصادية وعدم تشكيل الحكومة ووضع حد للانهيار المالي والاقتصادي، وفي ظل جائحة كورونا التي قضت على ما تبقى من الاقتصاد اللبناني، فان الازمة طويلة ومستمرة، وستكون لها تداعيات أمنية واجتماعية سيئة.