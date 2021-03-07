إقتصاد

خبير اقتصادي: الازمة طويلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-03-2021 | 09:30
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أكد خبير اقتصادي أنه في غياب الحلول الاقتصادية وعدم تشكيل الحكومة ووضع حد  للانهيار المالي والاقتصادي، وفي ظل جائحة كورونا التي قضت على ما تبقى من الاقتصاد اللبناني، فان الازمة طويلة ومستمرة، وستكون لها تداعيات أمنية واجتماعية سيئة.
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خاص "لبنان 24"

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