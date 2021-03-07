خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار مستمر لهذا السبب

قال الخبير الاقتصادي دان قزي لـ "الديار": مع استمرار خروج مليار دولار شهرياً من لبنان الى الخارج، اضافة الى سياسة الطبع المفرط لليرة اللبنانية لتغطية الخسائر، وكون سعر صرف الدولار مرتبطا بكمية الليرة اللبنانية في السوق اضافة الى الدولار الأميركي، فان كل المؤشرات لا تبشر بالخير وتدل الى ان الأمور تؤول الى ارتفاع مستمر للعملة الأميركية على حساب العملة الوطنية.