بعد الإرتفاع الجنوني.. كم سجّل دولار السوق الموازية صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، ما بين 10700 و10750 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجل مساء أمس السبت ارتفاعاً "جنوني" وصل الى 10700 و10800 ليرة للدولار الواحد، وفق ما أفاد موقع "ياصور".