بيان جديد من OMT بشأن التحويلات المالية.. هذا ما عليكم معرفته

صدر عن OMT البيان الآتي:

١- عطفاً على البيان الصادر عن الشركة نهار الجمعة 5/3/2021، تعلن OMT أن خدمة Western Union لإرسال واستلام الأموال من وإلى لبنان أصبحت متوفّرة من جديد عبر كافّة مراكز OMT في لبنان.٢- يستمرّ عمل الفريق الفنّي سعياً لاستئناف باقي الخدمات تدريجياً.للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بمركز خدمة الزبائن على الرقم 01391000.شكراً لتفهّمكم وثقتكم بـOMT.