إقتصاد

بيان جديد من OMT بشأن التحويلات المالية.. هذا ما عليكم معرفته

Lebanon 24
07-03-2021 | 11:03
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صدر عن OMT البيان الآتي: 
 
١- عطفاً على البيان الصادر عن الشركة نهار الجمعة 5/3/2021، تعلن OMT أن خدمة Western Union لإرسال واستلام الأموال من وإلى لبنان أصبحت متوفّرة من جديد عبر كافّة مراكز OMT في لبنان. 
 
٢- يستمرّ عمل الفريق الفنّي سعياً لاستئناف باقي الخدمات تدريجياً.  
 
للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بمركز خدمة الزبائن على الرقم 01391000. 

 
شكراً لتفهّمكم وثقتكم بـOMT.
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