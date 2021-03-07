إقتصاد

خطة اقتصادية اميركية لمواجهة كورونا

Lebanon 24
07-03-2021 | 15:00
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أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، بتصويت مجلس الشيوخ لصالح إقرار خطة التحفيز الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار، قائلا إن الولايات المتحدة "بحاجة ماسة إليها" للتعامل مع تداعيات الأزمة الوبائية.


وقال الرئيس الأميركي: "خطونا خطوة عملاقة لمساعدة الأميركيين"، ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة بايدن للإغاثة من كوفيد-19، بعد جلسة استمرت طوال الليل، شهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة، وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلا.

واشتمل المشروع النهائي على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأميركيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعيا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.

وجاءت نتيجة التصويت 50-49 لصالح الديمقراطيين، حيث أحجم جميع الجمهوريين عن تأييد ما ستكون واحدة من أكبر حزم التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف شومر: "أود أن يعلم الشعب الأميركي أننا سنخرج من هذه (الأزمة)، وقريبا ستعيد الأنشطة التجارية فتح أبوابها وسيعاود الاقتصاد نشاطه وستعود الحياة لطبيعتها"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

لكن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل، انتقد الإجراء بشدة، قائلا: "لم يسبق لمجلس الشيوخ مطلقا أن أنفق تريليوني دولار على نحو عشوائي كهذا، أو عبر عملية لم تحظ بتدقيق شديد".

وسعى الجمهوريون إلى إقرار حزمة مساعدات جديدة بنحو ثلث المبلغ الذي استهدفته خطة بايدن.
المصدر: الوكالة الوطنية
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