إقتصاد

تعزيز التبادل التجاري بين اميركا والصين

Lebanon 24
07-03-2021 | 18:00
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أظهرت معطيات هيئة الجمارك العامة الصينية نموا للتبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 8.5 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2021 لتصل إلى 18.78 مليار دولار.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الهيئة، ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 48٪ على أساس سنوي وبلغت 8.92 مليار دولار فيما انخفضت الواردات من روسيا بنسبة 12.6٪ إلى حد 9.86 مليار دولار.

يذكر أن التبادل التجاري بين روسيا والصين انخفض في عام 2020 بنسبة 2.9٪ وبلغ 107.76 مليار دولار.
المصدر: سبوتنيك
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