بعد التقلبات "الجنونية".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية

حافظ سعر الدولار، مساء اليوم الأحد، على سعر تراوح بين الـ10200 و الـ10300 ليرة، بحسب ما أبرزت بعض منصات تسعير الدولار في السوق الموازية.

وكان الدولار شهد قفزة كبيرة خلال الأمس، إذ وصل إلى مبلغ 11200 ليرة، ثم تراجع تدريجياً ليستقر عند حدود الـ10150 ليرة، ثم ارتفع إلى حدود الـ10300 ليرة مساء اليوم.

ويقول الخبراء أنّ سعر الدولار متقلب بشكل كبير والأسعار التي تبرز في السوق السوداء وهمية إلى حدّ كبير، مشيرين إلى أن أحد الأسباب التي تساهم في رفع سعر الدولار بالسوق الموازية هو فقدان الثقة بالليرة، إذ يبادر المواطنون إلى شراء الدولار بالليرات الموجودة بيدهم.