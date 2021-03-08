إقتصاد

قفزة لأسعار النفط.. تخطى 71 دولارا

Lebanon 24
08-03-2021 | 08:00
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قفزت أسعار النفط، الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في نيسان، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.

وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 كانون الثاني 2020.
وأفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر أيار لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر نيسان بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ 67.81 دولارا للبرميل.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.
المصدر: "سكاي نيوز
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