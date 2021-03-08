قفزة لأسعار النفط.. تخطى 71 دولارا

قفزت أسعار النفط، الاثنين، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام، وذلك بعد تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في نيسان، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 كانون الثاني 2020.