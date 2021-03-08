إقتصاد

زحمة أمام محطات البنزين في منطقة الزهراني

Lebanon 24
08-03-2021 | 09:12
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تشهد محطات المحروقات في منطقة الزهراني، زحمة كبيرة منذ الصباح الباكر، كما لوحظ أن بعض المحطات رفعت خراطيمها لعدم توفر مادة البنزين.
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