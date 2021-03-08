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إقتصاد
معظم محطات المحروقات في عكار أغلقت ابوابها
Lebanon 24
08-03-2021
|
11:04
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افادت مصادر خاصة لـ"لبنان 24" أن معظم محطات المحروقات في عكار قد أغلقت ابوابها أمام المواطنين والبعض الآخر يعمل على تعبئة السيارات بشكل محدود.
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