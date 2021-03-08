إقتصاد

معظم محطات المحروقات في عكار أغلقت ابوابها

Lebanon 24
08-03-2021 | 11:04
A-
A+
Doc-P-800886-637507984691275134.jpg
Doc-P-800886-637507984691275134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مصادر خاصة لـ"لبنان 24" أن معظم محطات المحروقات في عكار قد أغلقت ابوابها أمام المواطنين والبعض الآخر يعمل على تعبئة السيارات بشكل محدود. 
مواضيع ذات صلة
المحطات رفعت خراطيمها في عكار: "ما في بنزين"
lebanon 24
08/03/2021 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة أمام محطات البنزين في منطقة الزهراني
lebanon 24
08/03/2021 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شح البنزين يضرب المحطات.. الأمور تتجه نحو الأسوأ!
lebanon 24
08/03/2021 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كميات البنزين غير كافية.. جميع محطات الوقود تقفل أبوابها في صور
lebanon 24
08/03/2021 12:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

بنزين

محطات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:30 | 2021-03-08
11:47 | 2021-03-08
11:00 | 2021-03-08
10:00 | 2021-03-08
09:12 | 2021-03-08
09:07 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website