إقتصاد

اليكم أفضل جوازات السفر.. دولة عربية تتصدر

Lebanon 24
08-03-2021 | 15:00
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أصدرت شركة الاستشارات العالمية "نوماد كابيتاليست" قائمة أفضل جوازات السفر في 2021 والتي ضمت 199 جوازا عالميا.

وبحسب القائمة، فقد جاءت لوكسمبورغ بالمرتبة الأولى كأفضل جواز سفر، تلتها السويد، ثم إيرلندا، سويسرا، بلجيكا. أما عربيا، فقد تصدرت الإمارات (38 عالميا) ثم الكويت (97) فقطر (98)، سلطنة عمان (103)، البحرين (105).

ويعتمد مؤشر الجوازات "نوماد كابيتاليست" على خمسة معايير هي السفر من دون تأشيرة، وقوانين الضريبة الدولية، والسعادة والتنمية، والمواطنة المزدوجة، والحرية الشخصي.

وتذيلت جوازات سفر إريتريا، سوريا، اليمن، العراق، أفغانستان القائمة. وحصل العراق على 23 نقطة من أصل مئة، حيث يستطيع حامل الجواز العراقي السفر إلى 28 دولة فقط من دون تأشيرة أو بتأشيرة إلكترونية.

وشركة نوماد كابيتال هي شركة استشارات في مجال الضرائب والهجرة، تم إنشاؤها لرجل الأعمال أندرو هندرسون، الذي يقدم المشورة لأصحاب المشاريع المكونة من ستة وسبعة شخصيات حول قضايا التخطيط الضريبي القانوني في الخارج والمواطنة وتخطيط نمط الحياة والثروة الدولية.
المصدر: الحرة
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