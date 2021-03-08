إقتصاد

ملكية العقارات... بين الرجال والنساء

Lebanon 24
08-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-800952-637508069303719108.jpg
Doc-P-800952-637508069303719108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت دراسة حديثة أن النساء تحتاج إلى 10 أشهر أكثر من الرجال لتوفير أول دفعة لشراء عقار، وذلك بسبب الفجوة في الأجور.

والمفاجئ في الدراسة، التي أجرتها شركة "كور لوجيك" المتخصصة في المعلومات المالية، أن عينتها كانت في أستراليا وليست في دول العالم الثالث.

ويتزامن الكشف عن نتائج هذه الدراسة مع اليوم العالمي للمرأة، الذي يشكل مناسبة للتذكير بحقوق النساء.

وقالت الدراسة إن وجود فجوة كبيرن بين رواتب، بناء على الجنس، يصعّب مهمة امتلاك المنازل على النساء في أستراليا.


وأضافت أن بوسع الرجال دخول سوق العقارات في وقت أقرب من النساء، وهذا يعني أن لديهم وقت أكثر لجمع الأموال وشراء المنازل.

وحللت الدراسة ملكية العقارات في البلاد، وفقا للجنس، واستثنت تلك التي تعتبر ملكية مشتركة.


واعتبرت الدراسة أن ملكية العقارات ركيزة أساسية للتقاعد، مما يشير إلى التداعيات التي قد تترتب على انخفاض ملكية المرأة للعقارات في المستقبل، بسبب فجوة الرواتب.

ووجدت الدراسة علاقة مباشرة بين فجوة الأجور بين الجنسين وملكية المنازل بناء على متوسط الدخل.

وقالت إن النساء بحاجة إلى 10 أشهر إضافية مقارنة بالرجال، لادخار 20 بالمئة من الراتب لتوفير قيمة السكن أو جزء منها.

وذكرت مديرة الأبحاث في، "كور لوجيك"، إليزا أوين: "تصبح فجوة الثروة هذه تحديا خاصا فيما يتعلق بالتقاعد، ومن المؤكد أنه إذا لم يكن لدى النساء عقارات، فستكون فرصة وقوعهن في الفقر أعلى".

وتابعت: "جوهر هذا التحليل ونتائجه هو أن الأمر كله يتعلق بعدم المساواة في الثروة وعدم المساواة في الدخل".
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2021-03-08
15:00 | 2021-03-08
13:49 | 2021-03-08
12:30 | 2021-03-08
11:47 | 2021-03-08
11:04 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website