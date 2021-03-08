إقتصاد

كهرباء جبيل: للتقنين في استعمال الكهرباء

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:49
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صدر عن كهرباء جبيل بيان جاء فيه: "يرجى من الجميع التقنين باستعمال التيار الكهربائي لأن شركات المحروقات المحلية والغير محلية تمتنع عن توزيع مادة المازوت للمولدات الكهربائية". 
 
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