كهرباء جبيل: للتقنين في استعمال الكهرباء

صدر عن كهرباء جبيل بيان جاء فيه: "يرجى من الجميع التقنين باستعمال التيار الكهربائي لأن شركات المحروقات المحلية والغير محلية تمتنع عن توزيع مادة المازوت للمولدات الكهربائية".