إقتصاد

الذهب ينتعش لسببين!

Lebanon 24
08-03-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-800989-637508140079614167.jpg
Doc-P-800989-637508140079614167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتعش الذهب اليوم الاثنين من أقل مستوى في 9 أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أميركية ضخمة، لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من حزيران عند 1686.40 دولار يوم الجمعة. وزاد المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1700.90 دولار.

وقال ستيفن إينس، إستراتيجي الأسواق لدى أكسي للخدمات المالية: "من المرجح أن السوق تراجعت أكثر مما ينبغي قليلا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع العوائد التي يبدو أنها استقرت بعض الشيء حاليا".

واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام، دون ذروة ما يزيد على عام، التي سجلها يوم الجمعة، مما يخفض تكلفة الفرصة الضائعة من حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ولقي المعدن النفيس دعما من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت.

وحوم الدولار قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلها يوم الجمعة، مما يرفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وزادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2344.07 دولار، وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1132.12 دولار للأوقية.
المصدر: رويترز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:00 | 2021-03-08
15:00 | 2021-03-08
13:49 | 2021-03-08
12:30 | 2021-03-08
11:47 | 2021-03-08
11:04 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website