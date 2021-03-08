إقتصاد

ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
08-03-2021 | 21:17
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 10300 ليرة لبنانية و 10400 ليرة لبنانية. 
يُشار إلى أن الدولار سجل صباحاً سعراً تراوح بين 10200 - 10350 ليرة لبنانية.
 
 
 
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