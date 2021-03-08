ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 10300 ليرة لبنانية و 10400 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن الدولار سجل صباحاً سعراً تراوح بين 10200 - 10350 ليرة لبنانية.