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إقتصاد
اللبنانيون مهددون بالعتمة بعد 20 يوماً.. هذا ما كشفه غجر عن الكهرباء
Lebanon 24
09-03-2021
|
07:32
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أعلن وزير الطاقة ريمون غجر، أن لبنان يملك الأموال الكافية لاستيراد وقود الكهرباء حتى آخر آذار الحالي، مضيفا: "قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".
وفي حديث لقناة "LBCI"، قال غجر: "نملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر آذار، ونعتمد بذلك على سلفة من الخزينة، وإن لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشهر".
وأضاف: "سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في تعرفة".
وتابع: "العراق سيمد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الأسود، وحاجة لبنان هي مليون طن، وما سنقوم به هو استبدال هذا النفط ونضع بالمقابل في مصرف لبنان قيمة هذا النفط على أن تصرف هذه الدولارات داخل لبنان حصرا، ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية".
وعن امتناع أوتهرّب بعض المناطق عن دفع فواتير الكهرباء قال غجر :"هناك أشخاص لا يدفعون فاتورة الكهرباء في كل المناطق اللبنانية وليس في مناطق معينة فقط".
وأكّد وزير الطاقة على ان" مشاريع الكهرباء بحاجة لأموال طائلة، في كل دول العالم، والحل الوحيد أمامنا لحل أزمة الكهرباء هو عبر القطاع الخاص لكن كل شيء مرتبط بصندوق النقد الدولي".
وعن سبب ابقاء انارة الطرقات مُضاءة ليل نهار، أجاب غجر:"كهرباء لبنان تبيع الكهرباء للناس وللدولة اللبنانية، ولا تقوم هي نفسها بتشغيل الانارة، بل ان الانارة على الطرقات تعمل من خلال تقنية "العين الساحرة" بمفردها، والعطل في "العين الساحرة" الذي يتسبب بإبقائها مُضاءة في النهار، هو من صلاحيات البلديات أو وزارة الأشغال".
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