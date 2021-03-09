إقتصاد

5 دول في العالم لم تغلق حدودها رغم كورونا.. تعرّف إليها

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:03
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قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إنه يمكن للسائحين الأجانب فقط الوصول إلى خمس دول في العالم.

وبحسب المنظمة، والدول هي ألبانيا وجمهورية الدومينيكان وكوستاريكا ومقدونيا الشمالية وتنزانيا.

وفي بداية فبراير، 69 من أصل 217 دولة لا تقبل السائحين، فضلا عن أن حدود 73 دولة أخرى مغلقة جزئيا. كما تطلب حوالي 70 دولة أخرى اختبارات أو حجر صحي.
المصدر: نوفوستي
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