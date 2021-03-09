19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تسكير الطرقات مستمر.. كم سجّل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية ما بين 10400 و10450 ليرة للدولار الواحد.
المصدر: مستقبل ويب
مواضيع ذات صلة
بعد التقلبات "الجنونية".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد التقلبات "الجنونية".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
09/03/2021 12:52:04
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل أرقاماً قياسية.. بعد تجاوزه الـ 10 آلاف أمس كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يسجل أرقاماً قياسية.. بعد تجاوزه الـ 10 آلاف أمس كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09/03/2021 12:52:04
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09/03/2021 12:52:04
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!
09/03/2021 12:52:04
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
السوق الموازية
السوق السوداء
لبنان
الأكثر قراءة
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
Lebanon 24
الادعاء على نديم قطيش بالسجن من سنة الى 3 سنوات!
15:10 | 2021-03-08
08/03/2021 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
Lebanon 24
بعد ارتفاع سعر البنزين إلى 40 ألف ليرة.. مكتب "أمن الدولة" - راشيا يتدخل
22:05 | 2021-03-08
08/03/2021 10:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:17 | 2021-03-08
08/03/2021 09:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
Lebanon 24
جنبلاط يعتذر... ماذا جرى؟
20:37 | 2021-03-08
08/03/2021 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
بعد تعذّر التعرّف عليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
16:18 | 2021-03-08
08/03/2021 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-03-09
هل تلجم قرارات بعبدا الدولار؟ الخبير باسم البوّاب يقرأ المستجدات
10:03 | 2021-03-09
5 دول في العالم لم تغلق حدودها رغم كورونا.. تعرّف إليها
09:22 | 2021-03-09
الاصلاحات ضرورية للتوجه نحو صندوق النقد الدولي
08:30 | 2021-03-09
الليرة التركية تسجل هبوطا حادا مع ارتفاع التضخم
07:32 | 2021-03-09
اللبنانيون مهددون بالعتمة بعد 20 يوماً.. هذا ما كشفه غجر عن الكهرباء
06:48 | 2021-03-09
بالأرقام: السلع المدعومة مفقودة.. والأسوأ لم يحدث بعد
فيديو
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
Lebanon 24
مصر.. السيسي يبكي أثناء حديث أسر "شهداء الجيش" (فيديو)
12:30 | 2021-03-09
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" يعزّز وصافته من بوابة "فيرونا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-08
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
Lebanon 24
طائرة مسيّرة بحجم "الذبابة".. قادرة على المناورة وتحمّل الصدمات (فيديو)
21:00 | 2021-03-08
09/03/2021 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact