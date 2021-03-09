إقتصاد

تسكير الطرقات مستمر.. كم سجّل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 10:40
A-
A+
Doc-P-801234-637508834839159609.jpg
Doc-P-801234-637508834839159609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السوق الموازية ما بين 10400 و10450 ليرة للدولار الواحد.
المصدر: مستقبل ويب
مواضيع ذات صلة
بعد التقلبات "الجنونية".. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
lebanon 24
09/03/2021 12:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يسجل أرقاماً قياسية.. بعد تجاوزه الـ 10 آلاف أمس كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
09/03/2021 12:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
lebanon 24
09/03/2021 12:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار "يحلّق" من جديد في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم!
lebanon 24
09/03/2021 12:52:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

السوق الموازية

السوق السوداء

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2021-03-09
10:03 | 2021-03-09
09:22 | 2021-03-09
08:30 | 2021-03-09
07:32 | 2021-03-09
06:48 | 2021-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website