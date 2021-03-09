إقتصاد

تعميم من وزير الاقتصاد للمستوردين.. هذا مضمونه

Lebanon 24
09-03-2021 | 15:16
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صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه تعميم موجه الى المستوردين المستفيدين من آلية دعم المنتجات والسلع المستوردة، جاء فيه:
"على كافة المستوردين، الذين استفادوا من آلية الدعم وفقا لأحكام القرار رقم 87/1/أ.ت، ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة نسخة عن الموافقات التي استحصلوا عليها من الوزارة، مرفقة بالبيانات الجمركية العائدة لها، وفقا لما يلي:
1- خلال 15 يوما بالنسبة للبضاعة المستوردة التي تم استلامها.
2- خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور البيان الجمركي بالنسبة للبضاعة المستوردة التي لم يتم استلامها بتاريخ صدور القرار .

وذلك بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة وانفاذا لأحكام القرار رقم 87/1/أ.ت تاريخ 8/7/2021، قد منحت موافقتها للعديد من المستوردين لاستيراد سلع مدعومة، وبما ان موافقة الاستيراد يتم منحها استنادا لفاتورة أولية (Performa) يقدمها المستورد للوزارة التي تشترط عليه ضم المستندات الثبوتية الى الملف المقدم الى مصرف لبنان، كالفاتورة الاصلية وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ، ومن اجل ضمان حسن تطبيق آلية الدعم وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.

وفي حال عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم وضمن المهل المحددة فيه يحال ملف المستورد المخالف الى النيابة العامة المالية لاتخاذ الاجراء القضائي المناسب في حقه".
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