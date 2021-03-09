كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.

وكان تراوح صباحاً ما بين 10400 و10450 ليرة للدولار الواحد.