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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
09-03-2021
|
17:39
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.
وكان تراوح صباحاً ما بين
10400 و10450
ليرة للدولار الواحد.
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