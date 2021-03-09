إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
09-03-2021 | 17:39
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الثلاثاء ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.
 
 
وكان تراوح صباحاً ما بين 10400 و10450 ليرة للدولار الواحد.
 
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