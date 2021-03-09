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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
09-03-2021
|
22:37
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا تراوح ما بين 10600 و10650 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجل ظهراً، ما بين 10500 و10600 ليرة للدولار الواحد، وسجل صباح اليوم ما بين 10400 و 10450 ليرة للدولار الواحد.
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