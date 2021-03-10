ما هي القيمة الفعلية لليرة وما سعر صرفها الحقيقي مقابل الدولار؟

كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": ما هي القيمة الفعلية لليرة اللبنانية؟ وما هو سعر صرفها الحقيقي مقابل الدولار؟ وإذا لم يكن هناك سعر فعلي هل بالامكان ضبط السعر الذي يتم التداول به بناء على الظروف والمعطيات الآنية؟

تتعدد أسعار صرف الليرة مقابل الدولار الواحد. فهناك سعر معاملات مصرف لبنان المحدد بـ 1515 ليرة. وسعر المنصة المحدد أيضاً، بـ 3900 ليرة. وسعر صرف القروض الدولية المحدد بـ 3900*1.6، أي 6240 ليرة. وهناك سعر السوق الموازية الذي تم التداول به أمس على 10500 ليرة.

قيمة الليرة الحقيقية!

يتفق الجميع على عدم وجود سعر حقيقي لليرة. ذلك ان قياسه يعتمد على أكثر من فرضية، ومنها:

الفرضية الأولى: ترتكز على المادة 229 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1963. وهي تنص على ان "يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ 0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي أقرب ما يكون من سعر السوق الحرة، يكون هو "السعر الانتقالي القانوني" لليرة اللبنانية". ما يعني انه مقابل كل ليرة تُطبع، يجب أن يكون هناك 0.8 غرام من الذهب أو ما يعادل 43 دولاراً أميركياً بأسعار اليوم. تطبيق هذه المعادلة يعني أنه لا يوجد أي قيمة فعلية اليوم لليرة مقابل الدولار، وهي أكثر بأشواط من سعر السوق الموازي.

الفرضية الثانية: تقوم على تحرير سعر صرف الليرة كلياً، ومراقبة العرض والطلب عليها لتحديد قيمتها. ولكن تطبيق هذه النظرية في بلد اقتصاده مدولر بأكثر من 80 في المئة، ويعتمد على الإستيراد من الخارج بنسبة 90 في المئة ويعاني من عجز هائل في ميزان المدفوعات، وصل في العام الماضي إلى 10.5 مليارات دولار. فان الليرة سترتفع إلى معدلات خيالية. فاليوم، وفي ظل سياسة الدعم التي تغطي أكثر من 90 في المئة من الاحتياجات الضرورية للأسر والأفراد، فان السعر وصل إلى 10500 ليرة. فكيف الحال مع رفع الدعم؟ عندها قد تصبح توقعات "بنك أوف أميركا" بوصول الليرة إلى 46500 ليرة أو حتى أكثر بكثير، صحيحة.

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