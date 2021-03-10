22
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
خدمة الدين العام وكرة ثلجه.. ما هي أبرز العوامل التي عززت هذا المنحى؟
Lebanon 24
10-03-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت د.سهام رزق الله في "الجمهورية": من المعروف أنّ الدين العام اللبناني ارتفع منذ أوائل التسعينات تصاعدياً على شكل كرة ثلج، حتى بلغنا عدم استدامة المديونية العامة، وانتهى الأمر بإعلان العجز عن السداد.. ولكن ما هي أبرز العوامل التي عززت هذا المنحى، وتحديداً الى أي مدى كان لخدمة الدين دور أساسي في هذا الاتجاه؟ الإجابة عن هذا الموضوع تتطلّب قراءة مفصّلة وفق المراحل لمكوّنات الدين العام وهيكليته ووقع معدّلات الفوائد على نموّه، علماً أنّ هذه الفوائد جاءت بدورها نتيجة عوامل عدة، لا سيما منها عامل المخاطرة وغياب الإصلاح، فاتجهت الدولة الى الهروب نحو زيادة دولرة الدين لخفض خدمته.. ماذا في التفاصيل؟
في نهاية العام 1992 كان مجموع الدين العام الثابت المتوجب على الخزينة اللبنانية يعادل نحو 3 مليارات دولار أميركي منه 327.5 مليون دولار أميركي والمتبقي بالليرة اللبنانية. وباحتساب كلفة خدمة هذا الدين العام على أساس معدلات الفائدة السنوية المعتمدة لدى مصرف لبنان على مدى السنوات 1992 -2011 والمدفوعة من الخزينة اللبنانية، فإنّ تلك المبالغ المتوجبة في نهاية العام 1992 وبعد إضافة الفائدة المتجمعة على مدى كل سنة بين عامي 1992 و 2001 بلغت 30 ألف مليار ليرة لبنانية. كذلك سداد الدين بالدولار الأميركي بفعل تراكم الفوائد على رصيد الدين العام، ليصبح نحو ملياري دولار أميركي، ليتخطّى مجموع الدين المقوّم بالدولار حدود 22 مليار دولار.
كما ساهم تراكم العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى الفترة الممتدة من نهاية العام 1992 وحتى العام 2011، والذي اضطرت الخزينة اللبنانية إلى تغطيته وتسديده عن المؤسسة، بزيادة حجم الدين العام وخدمته. في حين كان حجم القطاع العام وعدم تحقيق الإصلاح المالي والاداري فيه يثقلان الخزينة، حتى تخطّت كلفته ثلث الموازنة، في حين لا تتجاوز حصته 10 الى 15% من الموازنة في مختلف بلدان العالم.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:39 | 2021-03-09
09/03/2021 05:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
قرار جديد لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟
13:29 | 2021-03-09
09/03/2021 01:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية
22:37 | 2021-03-09
09/03/2021 10:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
14:07 | 2021-03-09
09/03/2021 02:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة مايا دياب كبرت وباتت شابة جميلة (صورة)
Lebanon 24
إبنة مايا دياب كبرت وباتت شابة جميلة (صورة)
12:00 | 2021-03-09
09/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-03-10
تراجع قيمة "تسلا".. ما علاقة "كورونا" و"بيتكوين"؟
10:09 | 2021-03-10
كيف افتتح اليوم الدولار في السوق الموازية؟
10:00 | 2021-03-10
18 مليون ليرة.. قرار هام من "المركزي" السوري
09:57 | 2021-03-10
محطات رفعت خراطيمها بقاعا
08:45 | 2021-03-10
زحمة على محطات البنزين في صور
08:00 | 2021-03-10
خبر سار.. إليكم موعد إعادة افتتاح "ديزني لاند"
فيديو
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 11:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 11:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع.. لحظة اصطدام قطار بحافلة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-09
10/03/2021 11:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact