إقتصاد

18 مليون ليرة.. قرار هام من "المركزي" السوري

Lebanon 24
10-03-2021 | 10:00
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وافقت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي على استبدال أوراق نقدية مشوهة وتالفة بناء على الطلبات المقدمة من مالكيها، وتسديد ما يزيد على 18 مليون ليرة سورية مقابلها.

ووفقا لقرار من المصرف فإن تلف الأوراق النقدية تم جراء عدة أسباب أدت لاهترائها، منها "الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين"، حيث قدرت المبالغ المصرح بها من مالكي الأوراق النقدية التالفة بنحو 54 مليون ليرة، في حين تجاوزت المبالغ المقترح تسديدها من لجنة المركزي الـ18 مليون ليرة سورية فقط.

وحسب المركزي فإن طلبات استبدال الأوراق النقدية المذكورة أعلاه قدمها مالكوها بين الـ 22 من تشرين الثاني الماضي ونهاية شباط الفائت، للإدارة العامة والفروع في دمشق وحمص واللاذقية وحلب وحماة والسويداء.
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