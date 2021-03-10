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إقتصاد
زحمة على محطات البنزين في صور
Lebanon 24
10-03-2021
|
08:45
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور أن غالبية محطات البنزين مقفلة، في حين تشهد بقية المحطات زحمة خانقة.
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