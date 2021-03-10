محطات رفعت خراطيمها بقاعا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العديد من محطات المحروقات في البقاع رفعت خراطيمها بعد أن فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ 50 %، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي.