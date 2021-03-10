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إقتصاد
محطات رفعت خراطيمها بقاعا
Lebanon 24
10-03-2021
|
09:57
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العديد من محطات المحروقات في البقاع رفعت خراطيمها بعد أن فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ 50 %، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي.
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