إقتصاد

محطات رفعت خراطيمها بقاعا

Lebanon 24
10-03-2021 | 09:57
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العديد من محطات المحروقات في البقاع رفعت خراطيمها بعد أن فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ 50 %، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي.
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