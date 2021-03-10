21
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هل من أزمة محروقات؟ البركس يحسمها
Lebanon 24
10-03-2021
|
16:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البركس في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أجرته الزميلة أميمة شمس الدين، الى أن "لا أزمة في المحروقات".
وقال: "سبب المشكلة التي شهدتها محطات البنزين في اليومين الماضيين حيث رفع عدد منها خراطيمه لا سيما في الجنوب والبقاع، يعود اولا الى مشكلة الاعتمادات التي نعاني منها منذ اشهر والتي يجب ان يوافق عليها مصرف لبنان كي نتمكن من استيراد المحروقات، وهذا أدى الى شح في المادة وبالتالي عدم تلبية حاجات البلد. اما السبب الثاني فهو إقفال الطرقات الذي أعاق توزيع المحروقات بعد أن أقفلت اغلبية شركات التوزيع تخوفا من التعرض للصهاريج على الطرقات. كما أن محطات الوقود تعاني جراء ضعف الكميات التي تردها ولا تلبي حاجة السوق خصوصا في الاطراف حيث يتخوف موزعو المحروقات من التهريب".
وناشد البركس وزارتي الطاقة والاقتصاد "حل المشكلة لان هذه المحطات تغذي مجموعة من المستهلكين في تلك المناطق كعكار والبقاع الشمالي وأعالي جبل لبنان والجنوب والبقاع الغربي، خصوصا في فصل الشتاء"، مؤكدا أن "لا ازمة محروقات في لبنان لان المواد مؤمنة"، لافتا الى أن هناك "بواخر وصلت الى لبنان وأخرى آتية قريبا بانتظار اعتمادات مصرف لبنان، وهذه الازمة غير مستجدة وتكمن في بطء تحويل الاعتمادات من مصرف لبنان".
وعن الارتفاع الاسبوعي في أسعار المحروقات، قال: "كنا نأمل أن يبدأ أواخر آذار سعر برميل النفط بالتراجع على الصعيد العالمي لان هناك بعض الدول كالسعودية وروسيا ستزيد من انتاجها بنحو مليون برميل يوميا، وهذا سيؤدي الى انخفاض الاسعار". وأشار الى "الاعتداء الذي حصل على رأس تنورة في السعودية وأخاف المستثمرين، مما أدى الى تخفيف الانتاج وارتفاع سعر برميل النفط عالميا الى 70 دولارا".
وأوضح أن "السعودية تراجعت بالامس عن قرارها زيادة انتاجها في شهر نيسان مليون برميل، وهذا يعني ان سعر البرميل سيبقى على ما هو عليه"، لافتا الى أن لبنان "سيتأثر في الاسابيع المقبلة بالسعر العالمي للنفط، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار"، مؤكدا ان "ارتفاع سعر المحروقات في لبنان مرتبط بسعر برميل النفط عالميا وبارتفاع سعر الدولار"، متوقعا "ألا يرتفع سعر برميل النفط عما هو عليه اي بحدود 70 دولارا، وبالتالي لن ترتفع أسعار المحروقات التي قد ترتفع خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة 3000 ليرة".
إقتصاد
أخبار عاجلة
تابع
الأكثر قراءة
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لقائد الجيش (فيديو)
10:54 | 2021-03-10
10/03/2021 10:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد
Lebanon 24
مفاجأة لمحبي الشتاء.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد
12:27 | 2021-03-10
10/03/2021 12:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
الفرزلي "يضرب" من جديد: هذا ما قاله (صورة)
12:32 | 2021-03-10
10/03/2021 12:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح اليوم الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح اليوم الدولار في السوق الموازية؟
10:09 | 2021-03-10
10/03/2021 10:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
22:44 | 2021-03-10
كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟
21:37 | 2021-03-10
هذا ما أكدته "مديرية النفط" حول باخرة الغاز أويل HISTRIA PERLA
21:00 | 2021-03-10
العمل الهجين... بين الموظفين والشركات
20:03 | 2021-03-10
أسعار مبيع دقيق القمح والخبز اللبناني الأبيض...كم بلغت؟
18:00 | 2021-03-10
في روسيا... تنطلق تقنية الدفع من خلال التعرف على الوجه
17:00 | 2021-03-10
إعطاء المال للجميع... كيف يخطط بايدن لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم؟
فيديو
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تطرح متصفحاً جديداً لمنصات الألعاب "Xbox" (فيديو)
18:00 | 2021-03-10
10/03/2021 23:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
فيديو محاولة اغتصاب طفلة يهز مصر.. شاهدوا لحظة هروب المتحرش وهذا ما حلّ به
09:00 | 2021-03-10
10/03/2021 23:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
Lebanon 24
فوزٌ كبير لـ"لوكوموتيف" على "أرسنال" في الدوري الروسي (فيديو)
23:00 | 2021-03-09
10/03/2021 23:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact