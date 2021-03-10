إقتصاد

هذا ما أكدته "مديرية النفط" حول باخرة الغاز أويل HISTRIA PERLA

Lebanon 24
10-03-2021 | 21:37
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أفادت المديرية العامة للنفط بأن "باخرة الغازاويل HISTRIA PERLA الراسية مقابل معمل الزهراني الكهربائي، قد أخذ منها عينات صباح اليوم وسلمت الى شركة BUREAU VERITAS الجهة الموافق عليها من مجلس الوزراء منذ تموز العام الماضي، لاستكمال الفحوصات المخبرية عليها تلك غير الموجودة لدى مختبرات منشآت النفط بسبب شغور معظم الكادر البشري والتقني".

وتمنت من كافة وسائل الاعلام التوخي بنقل الأخبار والعودة إلى المديرية العامة للنفط للحصول على المعلومات الصحيحة.
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