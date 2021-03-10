كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 10550 و10600 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 10550 و10650 ليرة للدولار الواحد.

