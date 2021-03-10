إقتصاد

كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
10-03-2021 | 22:44
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 10550 و10600 ليرة للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 10550 و10650 ليرة للدولار الواحد.
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