بعد صفقة بيع "الرفاعي".. هذا ما قاله رئيس جمعية الصناعيين

وصف رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أن صفقة شراء Merit القابضة، وهي الشركة الأم لشركة نقل الحاويات CMA CGM العالمية، أسهم شركة الرفاعي اللبنانية الرائدة في سوق الفستق الحلبي والمقبلات بقيمة 50 مليون دولار، بتلاقي عملاقين.

وقال لـ"نداء الوطن" إن "الرفاعي" مؤسسة عائلية رائدة أكدت ان بإمكانها الوصول الى سائر الدول في العالم، وتمكنت من تطوير إنتاجها الأساسي وهو المكسرات، وفي ما بعد أضافت إدارتها منتوجات أخرى فدخلت الشركة اسواقاً عالمية وأوروبية جديدة، وأسست معملاً في السويد فتعززت من خلاله إنتاجيتها".

واعتبر أن "كل تلك النجاحات استطاعت إدارة "الرفاعي" تحقيقها مع العلم أنها مؤسسة عائلية، ما يثبت قدرات الصناعة اللبنانية ونوعية منتوجاتها العالية".

ومن جهة أخرى، يضيف الجميّل، "تعتبر CMA CGM ثالث شركة نقل حاويات في العالم، رفعت اسم لبنان مراراً، فهي من فينيقيي الألفية الثالثة ولديها تواجد في كل دول العالم. وعزّزت تلك الشركة وجودها في لبنان من خلال مرفأي بيروت وطرابلس، فساهمت إدارتها بالمبادرات التي تسمح بالترويج للبنان". فاستحوذت الشركة على نسبة 100% من شركة "غلفتينر ليبان"، المشغل الذي يدير محطة الحاويات في ميناء طرابلس، ثاني أكبر ميناء في البلاد بعد بيروت.

واستوقف الجميّل "إقدام الشركة على الإستثمار في القطاع الصناعي وهي مبادرة أساسية، تؤكّد تعلق المجموعة بلبنان وبالصناعة اللبنانية التي أثبتت أن لديها إمكانيات كبيرة".

واعتبر أن "الصناعة اللبنانية ستتمكن من خلال تلك المجموعة الى التوسّع أكثر عالمياً، ما يعطي الصادرات المحلية قوة إضافية لولوج كل دول العالم". مؤكداً مجدداً أن خيارهم الإستثماري الصناعي يؤكد أن الفرص كثيرة أمام الصناعة اللبنانية، وأشجع على المزيد من الصناعات المحليّة".

ووصف الصناعي ببطل الظلّ في الإقتصاد اللبناني، اذ استطاع إثبات نفسه وجودة صناعته رغم الظروف الصعبة التي نعيشها فوصل الى العالمية.