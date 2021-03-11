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إقتصاد
مليون ليرة شهرياً للجيش.. استعدوا لما سيحدث لسعر الدولار
Lebanon 24
11-03-2021
|
06:30
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كتبت "نداء الوطن": اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب علي حسن خليل أمس لإعطاء مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر بقيمة إجمالية تصل إلى 738 مليار ليرة، يضع لبنان على الطريق السريع نحو النموذج "الفنزويلي" حيث طبعت السلطات في الأيام الأخيرة ورقة "مليون" بوليفار لا تساوي قيمتها السوقية أكثر من نصف دولار أميركي.
وإذ أجمع خبراء المال والاقتصاد على "كارثية" النتائج المتأتية عن المزيد من طبع العملة، قال احدهم إنّ "زيادة الأجور تأتي عادةً كمرحلة أخيرة من عملية تصحيح المسار الإقتصادي وهذه العملية لا تتم إلا بعد التأكد من تحقيق الإقتصاد نمواً مستداماً، أما اليوم فالزيادة المقترحة والمقدّرة بـ 123 مليار ليرة شهرياً، لا تعدو كونها "أموالاً وهمية" لأنّ هذا المبلغ في حال إقراره سيزيد الطلب على السلع والمنتجات في السوق بنسبة تقارب 90%، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية ربطاً بزيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، ومع كل ارتفاع في سعر الصرف تتراجع القيمة الشرائية لليرة كما تتراجع قيمة الودائع بالدولار في المصارف. وإذا كانت الحاجة الماسة للسيولة تفرض على المودعين اليوم بيع ودائعهم عبر الشيكات بـ29% من قيمتها الحقيقية، فإن هذه النسبة لن تتجاوز في فترة غير بعيدة الـ20% من القيمة الفعلية لأموال المودعين تحت وطأة ارتفاع التضخم وانهيار الليرة أمام الدولار".
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