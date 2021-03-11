جنون أسواق المال.. ثروة ملياردير تزيد 25 مليار دولار بيوم واحد

ارتفع سعر سهم صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" بنسبة 20%، الثلاثاء، في بورصة نيويورك، لتعوض الشركة جزءا كبيرا من خسائر القيمة السوقية التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وساهم هذا الارتفاع القوي في زيادة قيمة الشركة بمقدار 106 مليارات دولار، وهي أكبر زيادة يومية لقيمة "تسلا" على الإطلاق، لتسجل 646 مليار دولار، بحسب موقع "ماركت ووتش" المختص بالشأن الاقتصادي وأسواق المال.وبفضل هذا الارتفاع، زادت ثروة مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك، بمقدار 25 مليار دولار في يوم واحد، لتسجل 174 مليار دولار، تضعه في المرتبة الثانية بقائمة أغنى الأشخاص في العالم، بعد جيف بيزوس صاحب الـ180 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.جاء ذلك، بعد تراجع لقيمة السهم استمر حتى يوم الاثنين، وأفقد الشركة نحو 300 مليار دولار من قيمتها، وأزاح ماسك عن مرتبة أغنى رجل في العالم والتي بلغها بثروة تجاوزت 200 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.