إقتصاد

المحطات في النبطية بدأت بتزويد المواطنين بالبنزين

Lebanon 24
11-03-2021 | 09:26
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بدأت محطات الحروقات في النبطية صباحا، بتزويد المواطنين، بعدما رفعت أمس خراطيمها بحجة عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات. وقد عمدت المحطات إلى تعبئة مقدار 20 الف ليرة فقط.
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النبطية

بنزين

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