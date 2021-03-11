المحطات في النبطية بدأت بتزويد المواطنين بالبنزين

بدأت محطات الحروقات في النبطية صباحا، بتزويد المواطنين، بعدما رفعت أمس خراطيمها بحجة عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات. وقد عمدت المحطات إلى تعبئة مقدار 20 الف ليرة فقط.