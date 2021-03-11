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إقتصاد
المحطات في النبطية بدأت بتزويد المواطنين بالبنزين
Lebanon 24
11-03-2021
|
09:26
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بدأت محطات الحروقات في النبطية صباحا، بتزويد المواطنين، بعدما رفعت أمس خراطيمها بحجة عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات. وقد عمدت المحطات إلى تعبئة مقدار 20 الف ليرة فقط.
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