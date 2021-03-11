إقتصاد

الذهب ارتفع.. كم أصبح سعره؟

Lebanon 24
11-03-2021 | 12:00
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سجلت، اليوم الخميس، أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعدما تسببت بيانات أضعف للتضخم في أميركا في توقف تقدم عوائد الخزانة والدولار.

 

وبحسب "رويترز"، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1733.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من آذار عند 1734.55 دولار في وقت سابق.

 

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1732.20 دولار.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 في المئة إلى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 في المئة إلى 1216.32 دولار.

 

وظل الضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم تغير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة، أمس الأربعاء، التوقعات بأن التضخم سيتجاوز هدف البنك المركزي عند اثنين في المئة.

 

وهدد ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط من التضخم، إذ أنه يعني ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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