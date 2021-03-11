"مخزونات البنزين انخفضت".. اسعار النفط ارتفعت وهذا جديدها

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث عزز توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيد-19 توقعات تعافي الاقتصاد، كما أن تراجع مخزونات الوقود الأميركية على نحو حاد دعم الأسعار أيضا.وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 68.10 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:52 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 64.56 دولار للبرميل، مرتفعا 0.3 بالمئة.وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي الأسواق العالمية في شركة "أكسي" للخدمات المالية: "انخفضت مخزونات البنزين.. مما قدم موازنة في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أسعار النفط لمستويات أعلى بفضل طلب قوي على المنتجات النهائية، ما يشير إلى تعاف اقتصادي".وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من آذار الجاري، في حين توقع محللون تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الخامس من آذار الجاري مسجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقع المحللين لزيادة قدرها 816 ألف برميل.