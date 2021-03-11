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إقتصاد
بطرس: لحماية قطاع الدواجن والحفاظ على انتاجيته
Lebanon 24
11-03-2021
|
13:12
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طالب أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس اليوم "الدولة بكل مؤسساتها المعنية باتخاذ كل الإجراءات المناسبة للحفاظ على قطاع الدواجن ودوره الاستراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين".
وإذ اشار في بيان، الى أن "القطاع يعاني من ظروف صعبة جراء المتغيرات الحاصلة في لبنان نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية وانهيار سعر صرف الليرة من دون البدء فعليا في تنفيذ خطة انقاذ اقتصادي تتصدى لكل هذه المتغيرات وتحافظ على بيئة مناسبة للأعمال"، طالب المعنيين بـ"الإسراع بوضع استراتيجية وطنية تتضمن كل الاجراءات والقرارات التي من شأنها حماية قدرات قطاع الدواجن الانتاجية والحفاظ على أدائه وكفاءته في خدمة اللبنانيين وأمنهم الغذائي".
وشدد بطرس على أن "قطاع الدواجن يأتي في مقدمة القطاعات الانتاجية في لبنان من حيث الأهمية، لأنه القطاع الوحيد الذي باستطاعته توفير كل احتياجات اللبنانيين من الدجاج والبيض والصناعات المرتبطة به، أي احتياجات اللبنانيين من البروتين، في مقابل اعتماد لبنان على الاستيراد لسد معظم احتياجاته من اللحم الأحمر".
وقال: "انطلاقا من هذا الواقع، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي يمر فيها البلد، وضرورة تقليص الاستيراد في الوقت الراهن لانعدام السيولة بالعملات الصعبة، فإن قطاع الدواجن يشكل حاجة وطنية استراتيجية وأدى أبرز مقومات الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين. لذلك، فإن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي مسؤولية اساسية تقع على الدولة وعلى كل الوزارات المعنية".
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