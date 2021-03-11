إقتصاد

أمن الدولة بقاعا: الكشف على محطات محروقات وتنظيم محاضر ضبط في حق المتلاعبين بالأسعار

Lebanon 24
11-03-2021 | 17:00
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 قامت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، في اطار مكافحتها لأعمال الإحتكار والتلاعب بالأسعار، برفقة مراقبين من وزارة الإقتصاد، بالكشف على عدد من محطات المحروقات التي تقع ضمن نطاقها الإقليمي، حيث تم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار أو يحتكرون مادتي المازوت والبنزين.

وطالبت المديرية المواطنين بإبلاغها عن أي معلومات تتوفر لديهم بغية متابعتها وملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، معاهدة اياهم "المثابرة على ضبط الأمن ومكافحة الاحتكار والغش".
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