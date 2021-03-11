كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الخميس ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 10675 و10725 ليرة للدولار الواحد.

وكان تراوح صباحاً ما بين 10450 - 10550 ليرة للدولار الواحد.