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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
11-03-2021
|
17:40
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الخميس ارتفاعاً في السوق الموازية إذا تراوح ما بين 10675 و10725 ليرة للدولار الواحد.
وكان تراوح صباحاً ما
بين 10450 - 10550
ليرة للدولار الواحد.
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