إقتصاد

دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟

Lebanon 24
11-03-2021 | 21:30
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، 10750 ليرة للبيع و10850 ليرة للشراء، بعد أن تراوح عصراً ما بين 10675 و10725 وصباحاً ما بين 10450 - 10550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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