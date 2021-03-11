دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، 10750 ليرة للبيع و10850 ليرة للشراء، بعد أن تراوح عصراً ما بين 10675 و10725 وصباحاً ما بين 10450 - 10550 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.