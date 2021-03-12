إقتصاد

للبنانيين الراغبين بالسفر إلى مصر.. قرار مهم بشأن رسوم الدخول (صورة)

Lebanon 24
12-03-2021 | 07:00
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستنثي القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات، علماً أنّ مصر ليس من البلدان التي تتيح للبنانيين دخولها من دون فيزا. 
 
 


ومن جهة أخرى، كان المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، قد أعلن عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.
المصدر: روسيا اليوم
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