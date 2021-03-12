إقتصاد

عمره 90 عاماً.. ثروة الملياردير العجوز تقفز فوق الـ100 مليار دولار

Lebanon 24
12-03-2021 | 08:00
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صعدت ثروة رجل الأعمال والمستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت (90 عاماً) فوق مستوى الـ100 مليار دولار، وذلك بفضل الارتفاع الحاد في سعر سهم شركته القابضة "بيركشاير هاثاواي".
 
 
وبلغت ثروة بافيت الأربعاء مستوى 100.3 مليار دولار، وفقا لبيانات مجلة "فوربس" الأميركية. وبنهاية جلسة أمس، قفز سهم "بيركشاير هاثاواي" بنسبة 1.9%.

ومع ارتفاع الثروة دخل بافيت إلى نادي أغنى 5 أشخاص في العالم، والذي يضم مليارديرات تتجاوز ثورة كل واحد منهم حاجز الـ100 مليار دولار.

وبحسب صحفية "فوربس" فإن بافيت أصبح أغنى خامس شخص في العالم بعدما ارتفعت ثروته إلى 100.3 مليار دولار.

ويتصدر القائمة مؤسس ومدير شركة "أمازون" جيف بيزوس بثروة تبلغ 179.6 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس وصاحب شركة "تسلا" إيلون ماسك (165.6 مليار دولار)، ومن ثم يأتي برنار أرنو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "لويس فيتون" (160.2 مليار دولا) وبعده بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" (125.6 مليار دولار).
المصدر: تاس
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