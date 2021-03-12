شركة عالمية تحذر: إياكم والاحتفاظ بالذهب!

أصدرت شركة بلاك روك لإدارة الأموال العالمية تحذيراً مزدوجاً بشأن مزايا الاحتفاظ بالذهب - الملاذ التقليدي في الوقت الحالي.

إلى ذلك قال مدير المحفظة في صندوق التخصيص العالمي لشركة بلاك روك، روس كويستريتش، إن السبائك أثبتت أنها وسيلة تحوط أقل فاعلية ضد التحركات في الأصول الأخرى، مثل الأسهم، وكذلك التضخم. علاوة على ذلك، يواجه الذهب رياحاً معاكسة في حالة تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقال كويستريتش إن الذهب "يفشل كتحوط مقابل حقوق الملكية"، مشيراً إلى أن علاقته الإيجابية بالأصول الخطرة كانت أقوى مقارنةً بأسهم التكنولوجيا. وأضاف: "لقد تم المبالغة في قدرة الذهب على التحوط من التضخم إلى حد ما. في حين أنه مخزن معقول للقيمة على المدى الطويل جداً - فكر في قرون - إلا أنه أقل موثوقية عبر معظم آفاق الاستثمار"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وفقدت السبائك قوتها في عام 2021 مع اكتساب التعافي من الوباء المزيد من الزخم وزيادة عوائد سندات الخزانة، على الرغم من أن الملاذ الآمن قد عاد جزئياً هذا الأسبوع.

وترى شركة بلاك روك أن الذهب لا يعمل حالياً بشكل جيد كوسيلة تحوط ضد تحركات الأسهم أو مخاطر التضخم، على الرغم من أنه كان فعالاً مقابل الدولار.

وكتب كويستريتش، في إشارة إلى أن المعدن الثمين لا يزال يُظهر علاقة عكسية قوية مع العملة الأميركية: "في غياب وجهة نظر قوية بشأن انخفاض الدولار، سأمتلك كمية أقل من الذهب". وبالنسبة لأولئك المستثمرين الذين ما زالوا يبحثون عن التحوط، أوجه لعم كلمة واحدة: النقد.

وتم تداول الذهب الفوري عند 1734.57 دولاراً للأوقية في الساعة 7:19 صباحاً في لندن، بانخفاض أكثر من 8% هذا العام، بينما ارتفع مؤشر العملة الأميركية بنحو 2%.