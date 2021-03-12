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إقتصاد
إذا كنت مسافراً إلى السعودية.. إقرأ هذا الخبر!
Lebanon 24
12-03-2021
|
10:00
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل.
وأشارت في بيان لها إلى أن "فتح مطارات المملكة أمام الرحلات الدولية سيكون ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 من شهر أيار المقبل".
وجاء ذلك في خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات السعودية، إذ "أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقررا سابقا وهو 31 آذار الحالي، إلى الموعد الجديد".
وأكدت الهيئة "ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة".
وأشارت في بيانها، أنها "تستثني من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد بها".
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