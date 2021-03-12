إقتصاد

شركة شهيرة تتكبد خسائر بالمليارات!

Lebanon 24
12-03-2021 | 13:00
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عانت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» من خسائر قياسية بلغت 6.7 مليار يورو في 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا «كوفيد-19».
وأعلنت «لوفتهانزا» أن عمليات إلغاء آلاف الرحلات الجوية والقيود المفروضة على السفر بسبب أزمة فيروس كورونا أدت إلى إعلان شركة الطيران عن خسارة ما يقرب من 5.6 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، موضحة أنها تتوقع استمرار الخسائر في 2021 بسبب «كوفيد-19» الذي أغرق القطاع في أزمة غير مسبوقة. وخفضت مجموعة الطيران التي لم تعمل سوى بنسبة 31 في المئة من طاقتها العام الماضي، تقديراتها للطلب لعام 2021 بسبب انتعاش أبطأ في قطاع السفر.
وقال السيد كارستن شبور رئيس الشركة «نتوقع ارتفاعًا في الطلب اعتبارًا من هذا الصيف مع تخفيف قيود السفر بنشر الاختبارات واللقاحات».
المصدر: وكالات
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